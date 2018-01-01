Жителям аварийного жилья в Ленинградской области предоставят новые квартиры

Напоминаем, что расселение людей из коммунального жилья входит в программу Ленинградской области, рассчитанной до 2024 года. Это значит, что в течение пяти лет регион должен обеспечить тысячи людей новыми квартирами. Всего в жилье нуждаются 11 тысяч человек.









Власти региона хотят помочь ленинградцам, проживающим сразу в четырех муниципальных образования. Для них новые дома построит ЛеноблАИЖК – проекты будущих зданий планируют подготовить к концу весны наступающего года. Сразу после этого подрядчик приступит к строительству.