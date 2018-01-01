Обокравший пенсионерку мужчина покончил с собой в одиночной камере

Следственный комитет Петербурга сообщил о смерти арестанта, который был заключен под стражу 20 декабря 2108 года, пишет “Петербургский дневник” со ссылкой на “Фонтанку”.





Мужчина находился в одиночной камере и был заключен под стражу за ограбление пенсионерки. Спустя один день под стражей, супругу грабителя попросили привезти ему таблетки от сердечных болей. Уже через два дня, при следующем визите жены заключённого, сообщили, что он был обнаружен мертвым. В камере нашли предсмертную записку.