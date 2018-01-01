Петербуржцев предупреждают о гриппе, который придет в город в конце января

Роспотребнадзор просит людей тщательней следить за своим здоровьем особенно в конце января и начале февраля.





Она должна снизить риск заболевания. Известно, что примерно половина населения города привилась осенью 2018 года, то есть 2,7 миллиона человек находятся в безопасности. Эксперты также уточняют, что сейчас эпидемии гриппа и ОРВИ не наблюдается – все в пределах нормы. Они также рассказали, что о массовых заболеваниях можно говорить, когда в день 11 тысяч человек обращается с теми или иными признаками гриппа.