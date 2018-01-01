Петербуржцы рассказали о коммунальной аварии в Кировском районе

Кипятком залило территорию у дома номер 14. По предварительным данным, утечка случилась в подвальном помещении. Петербуржцы уже вызвали специалистов, которые перекрыли горячую воду и отопление. Сейчас люди сидят и мерзнут в собственных квартирах. Эксперты уверяют, что справятся за восемь часов. Жители дома переживают, что аварийщики поставят заплатки и успокоятся на этом. Известно, что на месте коммунальной аварии пострадавших нет.