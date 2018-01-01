Забастовка рабочих в шахте станции метро “Театральная” прекращена





Перед этим с работниками по поручению Беглова встретился вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко. Он сумел договориться с бастующими, предложив им компромисс. А вопрос выплаты зарплаты трём десяткам метростроителей взял под свой контроль сам врио губернатора Петербурга Александр Беглов.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что к бастующим рабочим приезжал заместитель директора “СМУ-11” Владимир Харенков, который рассказал, что задержка зарплаты связана с тем, что счета компании арестованы налоговой. Также Харенков отметил, что рабочие могут получить свои деньги уже завтра . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Вечером, 26 декабря, рабочие, которые объявили голодовку и отказывались выходить из шахты метро, пока им не заплатят, прекратили бастовать, сообщает Смольный.