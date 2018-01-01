Петербургские школьники смогут получать президентские гранты

Конкурсанты Олимпиады смогу претендовать на грант в размере 20 тысяч рублей ежемесячно, об этом сообщает государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли Российской Федерации.





В 2018 году более двух тысяч школьников Петербурга подали заявку на участие в Олимпиаде НТИ. Помимо денежных выплат все победители олимпиады получают 100 баллов ЕГЭ при поступлении в ведущие инженерные вузы.





Отметим, Олимпиада - это инженерных состязаний для школьников 7-11 классов. Соревнования проводятся по 19 профилям.