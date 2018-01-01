Выборжанин предстанет перед судом за покушение на убийство в День святого Валентина

Инцидент произошел 14 февраля 2018 года у кафе «Панорама». Обвиняемый был пьян, когда подошел к посетителю заведения и начал выяснять с ним отношения. Разговор набирал обороты и перерастал в конфликт. Агрессивно настроенный выборжанин схватил нож и нанес три удара оппоненту прямо в спину. Пострадавший смог сбежать с места происшествия – ему вызвали скорую помощь, врачи спасли ему жизнь.Что именно стало причиной конфликта – до сих пор не совсем ясно. По предварительным данным, мужчины были знакомы, так как их связывал религиозный обряд, говорится в сообщении Следственного комитета Ленинградской области.