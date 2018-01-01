Заместителем гендиректора “Метростроя” назначен Игорь Гаврилов

От 25 декабря на должность заместителя гендиректора приказом генерального директора “Метрострой” назначен Игорь Гаврилов, сообщают на предприятии.





Работать Гаврилов, отмечают в биографической справке, начал в 17 лет. На сегодня имеет трудовой стаж - 37 лет. Есть опыт в организации бизнеса, развитии компаний в различных областях хозяйственной деятельности.





Перед заместителем генерального директора стоят задачи по развитию компании, регулирование текущей ситуации. Кроме того, он должен будет заниматься профессиональным укреплением трудового коллектива. Также Гаврилов будет взаимодействовать в органами государственной власти и управления.



