Депутата из Всеволожского района обвиняют в получении взятки

Следствие считает, что депутат муниципального округа «Свердловское городское поселение» пользовался своим служебным положением, чтобы «помогать» взяткодателю. Известно, как минимум об одном инциденте, который имел место быть два года назад.Тогда депутат сделал все, чтобы юридическое лицо получило контракт на выполнение некоторых работ по благоустройству. За работу взяткодатель получил почти четыре миллиона рублей, говорится в сообщении прокуратуры Ленинградской области.