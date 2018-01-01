Движение на федеральной дороге “Сортавала” восстановлено после аварии





Напомним, что с 19:00 движение предварительно открыли по одной из полос.





Ранее сообщалось, что на трассе “Сортавала” произошла авария с участием большегрузного автомобиля. В результате этого фуру развернуло и она заблокировала собой всю дорогу.





Недавно Gazeta.SPb сообщала о ДТП на трассе "Сортавала". В ходе него под иномаркой погиб человек. Он перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





С 21:50 движение на девятом километре федеральной автомобильной дороги А-121 “Сортавала” Ленинградской области было восстановлено, сообщает ФКУ Упрдор “Северо-Запад”. Теперь автомобили могут проехать по обеим полосам, как и раньше.