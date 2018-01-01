«Ленавтодор» просит ленинградцев сообщать о неочищенных трассах региона

Напоминаем, что растаявший снег превращается в мороз в лед, а это создает опасную ситуацию на дорогах. Именно поэтому важно следить за уборкой трасс.





один день на снегоплавильные пункты поступило более 18 тысяч кубометров снега. Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что з(Элла Андреева, Gazeta.SPb)

ГКУ «Ленгавтодор» надеется, что жители Ленинградской области помогут им отслеживать качество уборки на тех или иных участках дороги. Если вы заметили, что где-то не убран снег, позвоните по номеру 8(812)251-42-84. Диспетчер готов ответить на звон в любое время суток – после жалобы будут предприняты меры по устранению недоразумения.