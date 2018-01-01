Напоминание об обмене паспорта в 20 и 45 лет может появиться на последней странице документа

Инициативу внести срок обмена паспорта и напоминание о нем разместили на портале нормативных правовых актов.





Так, по мнению авторов проекта, на последней странице паспорта следует указать, что документ необходимо обновить за 30 дней после 20-го и 45-го дня рождения, об этом сообщают “РИА. Новости”.





Поясняется, если законопроект будет принят, с последней страницы паспорта уберут напоминания возможности вносить в удостоверение личности группу крови и резус-фактор.