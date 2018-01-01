В дома Подпорожья вернули холодную воду





Из-за прорыва чугунной трубы сразу 87 многоквартирных домов, а также 120 частных остались без воды. Также без водоснабжения остались 13 социально значимых объектов – туда подавалась вода из резервуаров. На место поломки приехала бригада, которая быстро установила ее причины.Специалистам удалось справиться со своей задачей за несколько часов – они утверждают, что вода вернулась в дома уже ближе к двум часам дня. Отметим, что ранее эксперты думали, что им придется потратить намного больше времени, но они справились на несколько часов быстрее, говорится в сообщении «Леноблводоканала».