Сергей Безруков и Дарья Донцова лучшие в своем деле, считаю россияне

Сергей Безруков занял лидирующие позиции и стал самым популярным актером в 2018 году. Далее следует Константин Хабеснкий и Вдаимири Машков - по 5% и 4%.





Среди писателей лидерами стали - Дарья Донцова, Александр Пушкин и Захар Прилепин. А у музыкантов пальму первенства разделили Филипп Киркоров, Денис Мацуев, Николай Басков, Алла Пугачева, Дмитрий Хворостовский и Сергей Шнуров.





Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел в декабре. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.