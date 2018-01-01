В Крыму на горной дороге произошёл обвал валунов





Валуны упали недалеко от бухты Ласпи, они перегородили дорогу, поэтому объехать его могли только легковые автомобили. К месту проишесвия выехали группы МЧС и дорожные службы для уборки каменной породы. Было организовано однополосное движение.





Пострадавших в чрезвычайном проишесвиии нет.





Ранее Gazeta.SPb писала об аварии на набережной Фонтанки. Там произошёл обвал асфальта из-за разлива кипятка. В результате случившегося никто не пострадал . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Сегодня, 26 декабря около трех часов дня на автодороге “Ялта-Севастополь” произошёл обвал горной породы, пишет “РИА Новости” со ссылкой на правительство Севастополя.