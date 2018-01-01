В Бокситогорском районе мужчина погиб после столкновения с манипулятором

Известно, что все случилось на автодороге «Дыми-Бор-Колбеки-Богево». По предварительным данным, мужчина отправился по своим делам и в один момент решил выехать на встречную полосу. Тогда-то он и влетел в манипулятор – в результате дорожно-транспортного происшествия молодой человек скончался, говорится в сообщении УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.О погибшем известно, что он 1987 года рождения – больше никакой официальной информации о нем нет. Сейчас правоохранительные органы разбираются в деталях дела. О самочувствии водителя манипулятора ничего неизвестно.