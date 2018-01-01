Новая Охта получит новый Центр социальной помощи семье и детям

Социальную, юридическую и психологическую помощь смогут получить жители Красногвардейского района, сообщают в администрации района.





Новый Центр социальной помощи семье и детям в микрорайоне будет давать не только основную профессиональную помощь, но также и проводить регулярно мастер-классы. А также, уточняют в администрации, творческие, оздоровительные и развлекательные мероприятия.