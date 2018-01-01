Выяснилось, что «гуглят» петербуржцы во время поездок в метро

Среди прочих популярных запросов встречаются солнцезащитные очки для женщин – и это не только в сезон, но практически постоянно. Во время поездок петербуржцы «гуглят» квартиры, технику, одежду, а также детские игрушки и многое другое. Если человек и хочет совершить важную покупку, он делает это из дома, говорится в исследовании «Юлы» и «МаксимаТелеком».





Поисковые запросы пользователей общественного Wi-Fi говорят о том, что петербуржцы чаще всего ищут в Интернете объявления о продаже модемов 4G, новенькой модели Айфона, а также наушников AirPods.