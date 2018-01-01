Задолженность в 900 млн рублей петербургским строителям метро выплатят частями

Вице-губернатор Бондаренко рассказал, как будут выплачивать зарплату сотрудникам “СМУ-11 Метрострой”, сообщает телеканал “Санкт-Петербург”. По словам чиновника тех денег, которые “Метрострой” перечислил “СМУ-11”, достаточно для выплат за два осенних месяца.





Для полной выплаты необходимо решить вопрос с Федеральной налоговой службой и “Метрострое”. ПО словам вице-губернатора, 27 декабря планируется подписание мирное соглашения., тем самым снять ограничения со счетов.





Напомним, сегодня строители метро отказались продолжать работать, так как им не выплачивали заработную плату на протяжении четырёх месяцев в связи с крупной задолженности “СМУ-11” перед метростроителями.