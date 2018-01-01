За один день на снегоплавильные пункты поступило более 18 тысяч кубометров снега

Напоминаем, что сейчас на улицах Санкт-Петербурга осадки убирают около 7,5 тысяч дворников, а также около 600 единиц снегоуборочной техники.





Одна лишь точка справилась с более чем 2,5 кубометрами снега. Больше всего пришлось трудится пункту на набережной Обводного канала. В пресс-службе «Водоканала» рассказали, что рекордное количество осадков выпало зимой прошлого года. В снегоплавильные пункты тогда доставили в общей сложности 2,27 миллиона кубометров снега. Возможно, нынешняя зима не уступит в снежности и морозности.