Глава Следственного комитета России поручил проверить качество расследования некоторых уголовных дел





Проверка будет проводиться в связи оценкой следствия судебным сообществом. Напомним, что ранее представитель Мосгорсуда Ольга Егорова возмутилась большим числом оправдательных приговоров.





По итогам проверки будут сформированы предложения, которые повысят качество предварительного следствия и качество дел, которые рассматривает суд присяжных заседателей.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что следственный комитет начал проверку по факту избиения подростка из детского дома . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 26 декабря поручил изучить качество расследования уголовных дел, которые были возвращены или по которым вынесли оправдательный приговор, передаёт Светлана Петренко – представитель СК России.