Тракторист упустил свою “Беларусь” на российско-финской границе

Во вторник, 25 декабря, в полицию Выборгского района обратился мужчина 38 лет с заявлением, в котором подробно объяснил, что гордость минского тракторного завода и его лично была угнана в поселке Торфяновка. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Мужчина пояснил, что угнали трактор синего цвета “Беларусь”. Технике был всего год и угнали молодой трактор с парковки автозаправочной станции.





По факту кражи возбуждено уголовное дело.