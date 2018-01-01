КРТИ: «Деньги на покрытие долгов по зарплате у «Метростроя» есть»





"На сегодня заказчиком принято работ у ОАО «Метрострой» на сумму более 750 млн рублей. То есть средства на покрытие долгов по зарплате у подрядной компании есть. Вопрос только в том, когда «Метрострой» сможет перечислить эти деньги рабочим. Этот вопрос нужно задать непосредственно подрядчику", - сообщили в КРТИ.





Ранее в ОАО «Метрострой» заявили, что компания сдала КРТИ работы на сумму около одного млрд рублей, но плата за их выполнение до сих пор не последовала.





Напомним, 26 декабря около 30 рабочих “СМУ-11 Метрострой” объявили забастовку и голодовку из-за невыплаты зарплат. Рабочие отказались выходить из шахты строящейся станции метро “Театральная”.





Ранее сообщалось о том, что в «Метрострое» заявили, что забастов ка рабочих связана с задержкой оплаты со стороны КРТИ. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга прокомментировал ситуацию с забастовкой рабочих "СМУ-11 Метрострой".