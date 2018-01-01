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КРТИ: «Деньги на покрытие долгов по зарплате у «Метростроя» есть»

21:46
Тэги: метрострой, крти, забастовка, зарплата
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Тэги: метрострой, крти, забастовка, зарплата



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