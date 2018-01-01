В Санкт-Петербурге построят детские сады и поликлиники у новых жилых домов сразу в нескольких районах

Власти утверждают, что средства на возведение социально значимых объектов есть благодаря оптимизации расходов бюджета города. В скором времени детсады и поликлиники появятся в Пушкинском, Московском и Петроградском районах, недалеко от жилых домов.Уточняется, что в Петергофе планируют открыть поликлинику для маленьких и взрослых пациентов. Беглов рассказал, что считает необходимым сделать город комфортным для петербуржцев, передает слова главы Санкт-Петербурга пресс-служба Смольного.