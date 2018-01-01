Музей Финского залива в Курортном районе открылся и готов рассказать о своей флоре и фауне

В свое время проект музея стал лучшим в Росси в номинации “Создаем музей”, рассказывают в администрации Курортного района. Создавали экспозицию команда учащихся лицея. Ребята посвятили три года работе и созданию материалов для нового пространства.





Каждый посетитель здесь сможет узнать про историю Финского залива, Гладышевском заказнике, Комаровском береге, находящихся вблизи залива. Кроме того, все желающие сообщают в администрации, смогут узнать о флоре и фауне части Балтийского моря.