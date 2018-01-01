Беглов хочет, чтобы в Санкт-Петербурге открывались новые производства и инфраструктурные проекты

Помимо прочего, они способны благоприятно сказаться на экономической ситуации в Санкт-Петербурге. Чтобы люди хотели вкладывать деньги в строительство новых объектов, для бизнеса необходимо создать хорошие условия. Власти сейчас думают о «перезагрузке» работы с инвесторами.Северной столице как никогда нужна проекты в транспортной и энергетической сферах, а также те, которые сформируют современную городскую среду. Беглов считает, что для начала надо узнать мнение компетентных людей, которые объяснят, что их устраивает и не устраивает в деловом климате города, говорится в сообщении администрации Санкт-Петербурга.