Академия художеств в Петербурге попросила у Минкульта 4,4 млрд рублей на реставрацию





Также учебное заведение просит у Минкульта сменить громоздкое название, что сущесвует сейчас, на историческое: Санкт-Петербургская академия художеств имени И. Е. Репина.





Минкульт планирует разобраться с этими вопросами до начала февраля.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что при ремонте в Академии Художеств пропало 19 млн рублей . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Сейчас официальное название учреждения звучит так: Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств.Вуз обратился в Минкульт с просьбой выделить денежные средства на реставрацию своего здания, сообщает Фонтанка. Необходимо привести в порядок внутренние дворы здания института, установить новые лестницы и козырьки. На это потребуется 4,4 млрд рублей.