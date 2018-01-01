Беглов расширил список организаций, которым не нужно платит арендную плату

В список вошли объединения ветеранов и инвалидов северной столицы. Многие из них занимаются помощью людям, которые находятся в затруднительном положении, другие собирают под своим началом военных, участников боевых действий. Так, теперь не придется платить за аренду помещения петербургскому «Всероссийскому Обществу Инвалидов», а также общественной организации «Верба». В список также вошли организация инвалидов спорта «Эдельвейс» и «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров», а также многие другие, говорится в сообщении администрации Санкт-Петербурга.