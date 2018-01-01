Французский пенсионер в бочке-корабле замахнулся на Атлантику

Бутылка вина и сыр - так французский пенсионер планирует встретить Новый год. Вот только встречать он его будет не на суше, как все привыкли, а на воде. В среду Жан-Жак Савен начал свое длительное и безумное путешествие, передает ТАСС со ссылкой на информагентство AFP.





Снаружи бочка похожа на обычную, только вот внутри все оборудовано для длительных заплывов. Иллюминатор, кухня, кровать, штурманский столик с навигационными картами и оборудованием - в бочке есть все удобства. Мореплавателю семьдесят лет и на паруса он не рассчитывает, их и нет на бочке. Можно сказать, он плывет по течению.





Бермудские острова - это конечная цель путешественника. А также Жан-Жак Савен надеется, что ему удастся достичь одного из владений Франции - Мартиники или Гваделупы.