Албин вернулся в Telegram, чтобы позвать Навального на стройку

Албин решил вернуться, чтобы прокомментировать свое отстранение, а также для благодарностей коллегам и журналистам.





«Сегодня Вы удовлетворили мою просьбу об отставке. Спасибо Вам. Вы не просто мой руководитель последние три месяца, Вы мой товарищ и коллега», - пишет он о врио губернаторе Санкт-Петербурга Александре Беглове.





Бывший вице-губернатор северной столицы попросил работников СМИ «не плевать ему в спину». Помимо прочего Албин обратился к Навальному, которого в очередной раз позвал на стройку.





«Сам я дышу строительной пылью с 1998 года. Готов рассказать о технике безопасности, поделиться средствами индивидуальной защиты!», - рассказывает политик.





Напоминаем, что Игорь Албин занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга с 2014 года. До этого он работал министром регионального развития Российской Федерации на протяжении двух лет, а также губернатором Костромской области.





Сегодня, 26 декабря, стало известно об отставке Игоря Албина. Это повлекло за собой огромное количество материалов в СМИ, в которых пытались разобрать, что да как. Сам политический деятель решил, что настало время вернуться к ведению своего блога в Telegram – последний текст был опубликован еще в апреле текущего года, когда стало известно о блокировке мессенджера.