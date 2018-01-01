Для англоговорящих туристов подготовили бесплатный аудиогид в петербургских автобусах

Сейчас в северной столице холодно и снежно – не все рискнут гулять в такую погоду. Зато в общественном транспорте тепло и хорошо – отличная альтернатива прогулкам по морозу. Аудиогид «Культурный маршрут» запустили еще два года назад, но только на русском языке. Теперь содержание экскурсии перевели на английский – это позволит иностранным туристам больше узнать о Санкт-Петербурге, не выходя из автобуса.Чтобы прослушать увлекательную экскурсию, надо сесть на автобус номер 3, 6, 7, 22 или 46, затем скачать приложение, отыскав его при помощи QR-кода, размещенного в салоне. А дальше – наушники в уше и погружение в историю северной столицы, говорится в сообщении СПб ГУП «Пассажиравтотранс».