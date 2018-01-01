Рейс «Санкт-Петербург – Нячанг» задержан на восемь часов

Известно, что людям, которые не смогли вылететь в Нячанг, предоставили гостиничные номера, напитки и горячее питание. Авиакомпания прокомментировала инцидент, заявив, что задержка связана с техническими причинами – самолет неисправен и сейчас делается все для решения этой проблемы. В Azur Air обещают, что, если не удастся починить боинг, они предоставят резервный и люди в любом случае доберутся до Нячанга. Пока неизвестно, состоится ли перелет. Сейчас, согласно данным табло «Пулково», должна проходить посадка на борт.