В Санкт-Петербурге построили за год больше жилья, чем планировали

Напоминаем, что в северной столице остро стоит вопрос о долгостроях. Сейчас власти решают эту проблему – Беглов потребовал, чтобы большинство из них сдали уже к 2020 году.









Изначально комитет по строительству хотел ввести хотя бы 3,2 миллиона «квадратов», но удалось намного больше, говорится в отчете ведомства за 26 декабря текущего года. Известно, что в городе на протяжении года построили более 1,4 тысяч домов, почти 64 тысяч квартир, а также 14 учебных заведений, 16 медицинских учреждений. Санкт-Петербург обеспечили новыми административными и офисными зданиями, гостиницами, автозаправками.