Улицы Санкт-Петербурга убирают 7,5 тысяч дворников и почти 600 машин

В первую очередь дворники расчищают территорию у парадных, а также тротуары, чтобы людям было где ходить.





Известно, что из-за сугробов пришлось увеличить количество людей и снегоуборочной техники, которая будет бороться против снега. Сейчас дороги убирают 7450 человек и 590 машин. До этого, в ночь с 25 на 26 ноября, дороги расчищали 900 единиц спецтехники. В жилищном комитете ради решения проблемы отметили плановое совещания – сотрудники ведомство патрулируют Санкт-Петербург и следят, чтобы все убиралось как надо. Вице-губернатор Николай Бондаренко утверждает, что на борьбу со снегом уйдет несколько дней.