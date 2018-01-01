Петербургский метрополитен рассказал удивительную историю станции метро «Парк победы»

«Парк Победы» открылась в конце апреля в 1961 году. Для пассажиров того времени там было много нововведений: впервые они увидели подобное устройство внутреннего комплекса, которое ранее нигде не применялось. На станции метро отсутствовали боковые посадочные платформы, она была построена в виде «горизонтального лифта». Двери ограждали людей от станционных путей, что благополучно сказывалось на безопасности.





«Позже в Ленинграде было построено ещё девять аналогичных станций, однако нововведение с «горизонтальным лифтом» в петербургском метро не прижилось», - говорится в Telegram-канале «Метро. Повседневности».



