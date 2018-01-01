Суд отказал главбуху «Федерального агентства новостей» в компенсации

«По существу, истец оспаривала предъявленное ей властями США обвинение в совершении уголовно наказуемого деяния», - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что главного бухгалтера «ФАН» обвиняют в том, что она в составе «Проекта Лахты» пыталась подорвать политическое устройство Америки.





Она пыталась отсудить у властей США пять миллионов рублей, в чем ей отказали сегодня, 26 декабря. Решение отклонить иск петербурженки принял Сестрорецкий суд, который направил Хусяйнову продолжить разбирательства уже в Америке, а не в России.