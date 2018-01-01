Мальчику из центра социальной помощи вручил подарок Вячеслав Макаров





Также Макаров поздравил мальчика с наступающими праздниками, пожелал ему успехов и провел экскурсию по залам Мариинского дворца.





Напомним, что ранее проходило открытие 13-й Рождественской ярмарки, где Председатель ЗакСа участвовал в благотворительной акции. Он взял письмо от Данила, в котором тот просил исполнить свою новогоднюю мечту о настольных играх.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Владимир Путин исполнил мечту юного жителя Ленинградской области - пролететь над Петербургом на вертолёте . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Сегодня, 26 декабря, в Мариинском дворце Председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров вручил праздничный подарок Даниилу Черненко. Мальчик является воспитаником “Центра социальной помощи семье и детям Приморского района Санкт-Петербурга”.