В сети алкогольных магазинов “Красное и белое” проходят обыски





Сообщается, что силовики изучают документацию организации. Однако о причинах и сути следственных действий информации пока нет. На сайте алкогольной сети “Красное и Белое” комментарии также отсутствуют.





Напомним, что "Красное и Белое" - это сеть магазинов, которая известна прежде всего торговлей алкоголем. Также в ассортименте есть безалкогольные напитки, продукты питания и промтовары. Выбор алкоголя широк - здесь представлены и элитные варианты, и спиртное широкого потребления.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что составлен рейтинг лучших игристых вин . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Силовики с обысками пришли в головной офис алкогольной сети “Красное и белое” в Челябинске, передаёт “Деловой Петербург”. Также правоохранительные органы осмотрели склад в Челябинске и в нескольких других городах России.