В Ленобласти перед судом предстанет чиновник, обвиняемый во взяточничестве

Как полагает следствие, обвиняемый, занимая должность заместителя директора муниципального казенного учреждения «Единая служба заказчика» администрации МО «Свердловское городское поселение», пообещал присудить компании победу в конкурсе на право заключения муниципального контракта, в соответствии с которым организация выполняла проектно-сметную документацию по благоустройству территории в пос.им.Свердлова во Всеволожском районе Ленобласти, общей стоимостью работ на сумму 3,8 млн.рублей.





В 2016 году обвиняемый получил от руководства победившей в проведенном конкурсе компании взятку в размере 178 тысяч рублей.





Дело с направлено в суд для рассмотрения по существу.





Ранее сообщалось о том, что в Петербурге задержаны п одозреваемые в посредничестве во взяточничестве и получении взятки. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





В Ленобласти чиновник обвиняется в получении взятки в крупном размере, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете.