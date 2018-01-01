Выборгский судостроительный завод объявил закупку на «вино из винограда» за 66 трлн рублей



Закупка называется "вапав". Начальная (максимальная) цена договора: 66 666 666 666 666 рублей.





"Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций, — говорится в сообщении.





Номер заказчик указал, как +9 (99) 9999999. Место рассмотрения первых частей заявок обозначено, как «ffffffffff». Порядок подведения итогов — «cccccccc».





Отметим, что заявка была отменена в тот же день через три часа после размещения.









ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация") объявило странный аукцион на сумму в 66 трлн рублей на «производство вина из винограда», сообщается на сайте госзакупок.