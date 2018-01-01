Снегопад, который накрыл Петербург, можно сравнить с рекордом 2009





Тот рекордный снегопад случился тоже 26 декабря, только в 2009 году. Тогда выпало около 28 мм осадков.





Сейчас же объем выпавшего снега оценивается в 4-10 мм. Однако и это сильно повлияло на дорожную ситуацию в Северной столице. Из-за снега образовались пробки от семи баллов и выше, произошло множество ДТП. Последствия снегопада специальные службы устраняют до сих пор.





Вчера Gazeta.SPb сообщала о том, к каким именно осложнениям привёл самый большой снегопад за последние годы . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Снегопад, который начался ещё вчера и продолжился сегодня, совпал по дате с самым масштабной метелью в Петербурге за всю историю наблюдений, сообщает “Фонтанка” со ссылкой на слова главного синоптика города Александра Колесова.