В «Метрострое» заявили, что забастовка рабочих связана с задержкой оплаты со стороны КРТИ





"Как только средства поступят на счета компании, они в первую очередь будут направлены на выплату заработной платы работникам, в том числе подрядных организаций. Мы надеемся, что этот процесс не будет затягиваться со стороны КРТИ", - говорится в сообщении.





В компании отметили, что ЗАО «СМУ-11 Метрострой» ведет с работниками переговоры.





Напомним, 26 декабря около 30 рабочих “СМУ-11 Метрострой” объявили забастовку и голодовку из-за невыплаты зарплат. Рабочие отказались выходить из шахты строящейся станции метро “Театральная”.





Ранее сообщалось о том, что рабочие отказались выхо дить из шахты метро, пока не получат свою зарплату. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





В ОАО «Метрострой» заявили, что компания сдала КРТИ работы на сумму около одного млрд рублей, но плата за их выполнение до сих пор не последовала.