Градозащитники снова вышли на пикеты в защиту домов на Тележной





На плакатах активистов было написано: "Руки прочь от Тележной!", "Дома на Тележной можно сохранить, снос не требуется". Один из плакатов был адресован врио губернатора Александру Беглову: "Александр Дмитриевич, сохраните дома на Тележной, 21-29 !".





Новое техническое обследование, выполненное ООО "Геореконструкция" по инициативе администрации Центрального района, направлено в КГИОП. Заседание рабочей группы КГИОП по восстановлению внешнего облика исторических зданий, на которое вынесено обследование, эскизный проект воссоздания домов и проект демонтажа, должно было состоятся 27 декабря. Однако сегодня заседание было отменено, так как документация возвращена на доработку. Тем не менее градозащитники и депутаты успели ознакомиться с шеститомным отчётом, с ними пройдёт рабочая встреча.





Градозащитники считают, что результаты нового технического обследования зданий не заслуживают доверия. Оно кардинально расходится с обследованием под эгидой ВООПИК, проведённым в декабре 2017 г., и его результаты о необратимой аварийности всех без исключения конструкций всех 5 зданий не оставляют историческому кварталу шансов на сохранение. Из-за спешки администрации района в согласовании документации, активисты опасаются провокаций в отношении исторических зданий на Новогодних праздниках.





Ранее сообщалось о том, что градозащитники снова в ыиграли суд по историческому зданию на Ропшинской. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





У Смольного состоялась серия одиночных пикетов в защиту исторических домов на Тележной ул., 21-29, сообщили Gazeta.SPb в СПбО ВООПИиК.