Информатикам из университета ИТМО в Петербурге отказали в аккредитации

Отмечается, что аккредитации лишились обучащиеся в рамках среднего профессионального образования, а значит, в большинстве своем несовершеннолетние.





Причиной отказа стало отсутсвие стадиона с полосой препятствий.

Теперь, вероятно, обучение не смогут продолжить около 600 ребят, а 50 сотрудников вуза лишатся работы.





Однако ИТМО передаёт, что готов перевести студентов на обучение по альтернативным программам или предоставить им места в других вузах города.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что студенты ИТМО стали чемпионами мира по программированию. Им удалось обойти 128 команд . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb)

Университету ИТМО оказали в аккредитации образовательной деятельности по программе “Информатика и вычислительная техника”, сообщается на сайте учебного заведения.