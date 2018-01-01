Адвокат экс-ректора Аграрного университета пытался незаконно ознакомиться с делом





В суд Борисовым был предоставлен Договор об оказании юридической помощи, заключенный с лицом, проживающим в Тульской области, не имеющим отношения к уголовному делу Ходько, а также ордер. Сам же Ходько никому разрешения не давал, кроме того, в распоряжении следственных органов имеется его заявление, в котором он возражает против ознакомления.





Борисов признался, что действовал по поручению одного из адвокатов Ефимова.





Напомним, в ноябре Пушкинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего ректора Аграрного университета Виктора Ефимова. Он обвиняется по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере».





По версии следствия, Ефимов дал указание проректору подписать гоcконтракт на проведение научно-исследовательских работ в целях повышения качества подготовки специалистов агропромышленного сектора с автономной некоммерческой организацией «Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций» на сумму 36 млн рублей, заранее зная, что условия контракта выполняться не будут. С расчетного счета ВУЗа на счет АНО были перечислены денежные средства в полном объеме. Таким образом, по версии следствия, Ефимов похитил путем растраты вверенные ему денежные средства в сумме 36 млн рублей и распорядился ими по своему усмотрению.













Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга Ранее сообщалось о том, что суд арестовал имущество эк с - ректора Аграрного университета на 17,5 млн рублей.(Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга





В Пушкинском районном суде Петербурга старшим следователем СО ОМВД по Пушкинскому району Санкт-Петербурга и сотрудниками УФСБ по Петербургу и Ленобласти, осуществляющим оперативное сопровождение уголовного дела в отношении экс- ректора Аграрного университета Виктора Ефимова, пресечена попытка адвоката Дениса Борисова ознакомиться с уголовным делом в отношении гендиректора АНО «Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций» Славы Ходько, сообщили Gazeta.SPb в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.