Мальчика, который родился в метро Петербурга, взяла под опеку приёмная семья





Также под опеку другая семья взяла девочку из Омска, которую подарили жительнице Ленинградской области. Малышку удочерят после того, как биологическую мать лишат родительских прав.





Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге будут платить 100 тыс рублей за усыновление и удочерение . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Малыш, который родился в конце сентября на станции метро “Технологический институт”, встретит новый год в приёмной семье, передаёт “Фонтанка” со ссылкой на слова Светланы Агапитовой - детского омбудсмена в Петербурге. Мальчика забрали из социального учреждения и планируют усыновить после праздников.