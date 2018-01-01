

По предварительной информации, около 18:00 26 декабря 2018 года на 9-м километре автодороги произошло ДТП с участием большегрузного автомобиля. В связи с тем, что фуру развернуло на проезжей части движение в сторону Петербурга перекрыто. На место происшествия выехали представители подрядной организации, обслуживающей дорогу.









Движение по федеральной трассе А-121 "Сортавала" в направлении Петербурга перекрыто в связи с ДТП, сообщили Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».