ГАТИ за прошедшую неделю оштрафовала петербургские компании на 14 млн рублей





Крупные штрафы были назначены организациям за ненадлежащее содержание фасадов нежилых зданий, самовольное ограничение движения транспорта и низкую культуру производства работ.





Так, за нарушение благоустройства на 600 тыс. рублей оштрафована компания АО «СУ-155». Также отштрафован ОАО «Авангард» на 500 тыс. рублей за неисполнение обязанностей по ремонту и очистке фасадов зданий.





Среди оштрафованных - ПАО «Ленэнерго», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ООО «Жилкомсервис Апраксин двор», ООО «СМУ №77» и другие.









За прошедшую неделю Государственная административно-техническая инспекция Петербурга за нарушения правил благоустройства оштрафовала компании на общую сумму более 14 млн рублей, сообщили Gazeta.SPb в ГАТИ.