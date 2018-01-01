В Приморском районе открылся Дом культуры





Дом культуры в Юнтолово стал шестым по счету учреждением на базе Приморского культурного центра – одного из крупнейших досугово-развлекательных учреждений Петербурга.





В этот день для первых гостей педагоги студий провели открытые мастер-классы по живописи, росписи елочной игрушки и LEGO-конструированию. Первыми посетителями стали жители ЖК «Юнтолово» - дети и взрослые, которые смогли оценить не только современное оснащение залов, но и профессиональную работу педагогов кружков, познакомиться с направлениями ДК и выбрать для себя интересующие занятия.





В Доме культуры оборудованы залы для занятий изобразительным искусством, прикладным творчеством, конструированием и фотостудия с профессиональным оборудованием. Также в ДК располагается детская игровая комната для детей младшего возраста и библиотека. Филиал Центральной библиотечной системы Приморского района также стал первым в микрорайоне Юнтолово. Пока в фонде представлены в основном детские издания, но постепенно количество книг будет увеличиваться, библиотека станет наполняться новыми книжными и периодическими изданиями.





Первые занятия в кружках начнутся уже после новогодних каникул в январе 2019 года. На данный момент все группы сформированы, но в новом году планируется объявить дополнительные наборы за счет увеличения количества групп и открытия новых направлений.









В микрорайоне Юнтолово прошло торжественное открытие Дома культуры, который расположился по адресу Юнтоловский пр., 49, заняв просторные помещения на первом этаже, сообщили Gazeta.SPb в "Приморском культурном центре".