Житель Петербурга обвиняется в мошенничестве на шесть млн рублей





Суд установил, что не позднее июля 2005 года девять злоумышленников под руководством обвиняемого завладевали квартирами социально не благополучных граждан и продавали их третьим лицам, заставляя переписать недвижимость на участников преступной группы.





Таким образом, злоумышленники с 2005 по 2007 год похитили четыре квартиры на общую сумму более шести млн. рублей.





В ближайшее время в отношении Богданова будет вынесен приговор.

Соучастники Богданова были осуждены ранее.





Ранее сообщалось о том, что нотариус получила усло вный срок за мошенничество с деньгами умершего жителя Петербурга. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Житель Петербурга, который находился в розыске десять лет, обвиняется в мошенничестве, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете.